"Black Mirror" vuelve a Netflix para su sexta temporada

Si bien los detalles sobre historias específicas se mantienen bajo llave, Variety asegura que la Temporada 6 tendrá más episodios que la Temporada 5, que constaba de solo tres entregas y fue protagonizada por Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace y Miley Cyrus.

La nueva temporada de “Black Mirror” es la primera que surge desde que el creador Charlie Brooker y su socia creativa Annabel Jones dejaron su productora House of Tomorrow, respaldada por Endemol Shine Group, en enero de 2020. No pasó mucho tiempo antes de que la la pareja se instaló bajo la nueva marca de producción Broke and Bones, y Netflix invirtió rápidamente en la compañía a través de un mega acuerdo en el que adquiere partes del negocio durante un período de cinco años, por una suma que podría alcanzar los 100 millones de dólares.

Sin embargo, cuando Brooker y Jones abandonaron House of Tomorrow, los derechos de “Black Mirror” permanecieron en manos de la empresa matriz Endemol Shine Group, que finalmente fue adquirida por Banijay Group en el verano de 2020. Ese acuerdo efectivamente impidió que Brooker y Jones produjeran más. temporadas para Netflix hasta que se llegó a un acuerdo con Banijay, y a los fanáticos les preocupaba que ese fuera el final del programa.

El propio Brooker arrojó dudas sobre el futuro de “Black Mirror” hace dos años, y le dijo a la revista Radio Times del Reino Unido en el punto álgido de la pandemia que, “En este momento, no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades que se desmoronan. así que no estoy trabajando en uno de esos. Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”.

Evidentemente, finalmente se llegó a un acuerdo, y Banijay Rights, el brazo de distribución de la compañía que posee tanto el formato como los derechos de la cinta terminada de “Black Mirror” , ha otorgado la licencia de su exitoso programa a Netflix.