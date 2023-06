Blondi ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

Blondi es una producción de Santiago Mitre (Argentina, 1985, Paulina, The Summit), Dolores Fonzi, Agustina Llambi Campbell y Santiago Carabante de la compañía productora basada en Buenos aires, La Unión de los Ríos (Paulina, Murder Me, Monster, Argentina, 1985), Mark Johnson y Tom Williams de Gran Via Productions (Breaking Bad, Better Call Saul, Logan Lucky, Downsizing, The Little Things) y Fernanda del Nido de la compañía española, Setembro Cine (Princesita, Una mujer Fantástica, Neruda). Entre los productores asociados está Barraca Producciones de México.