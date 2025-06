Brad Pitt sufrió el robo de su casa en Los Ángeles mientras se encuentra promocionando su nueva película

Se informó que tres sospechosos irrumpieron en la propiedad trepando una cerca e ingresando por una ventana. No se reveló el valor de los objetos robados.

La policía investiga un robo en una casa de Los Ángeles , supuestamente propiedad de Brad Pitt . El actor no se encontraba en el lugar en el momento del allanamiento el miércoles por la noche, ya que se encontraba de viaje para promocionar su nuevo thriller de carreras, F1 . El lunes se celebró en Londres un estreno con alfombra roja de la película.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a Associated Press y NBC News que las autoridades respondieron a un allanamiento en la cuadra 2300 de North Edgemont Street en el vecindario Los Feliz de la ciudad.

Cómo fue el robo en la casa de Los Ángeles de Brad Pitt

Se informó que tres sospechosos irrumpieron en la propiedad trepando una cerca y entrando por una ventana delantera, saqueando la casa y huyendo con una cantidad no revelada de pertenencias. No se reveló el valor de los objetos robados. Los sospechosos no han sido identificados públicamente.