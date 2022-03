Thelma Fardín viajó a Brasil y tendrá un cita con el Tribunal que frenó el juicio contra Darthés

Ante el revuelo internacional, la actriz aseguró que agotará todas las instancias porque ella siempre confió en la Justicia.

"No se puede frenar en el medio, además deberían notificarme, no tenemos acceso al expediente y no pude escuchar porque las víctimas no tenemos participación, además de lo que pasa, el escándalo es la falta de acceso a a información", dijo.

Además de su visita al Tribunal, será recibida en el consulado Argentino por el Cónsul Luis Kreckler, se reunirá con amnistía internacional Brasil y Actrices Brasileras. Así mismo se encontrará con el embajador Daniel Scioli en San Pablo, y participará del evento organizado por el Me Too de dicho país, conmemorando la vida y lucha de Mariel franco.