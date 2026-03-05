Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol + Seguir en









La cantante ya ha tenido problemas legales anteriormente. En 2007, enfrentó cargos por delitos menores y una posible pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles.

Nuevos problemas legales para Britney.

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según reportó el portal TMZ, la superestrella del pop fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p. m. de anoche, y el departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 a. m. Fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 a. m., según los registros de los reclusos. La cantante enfrenta una acusación por conducir bajo los efectos de sustancias y deberá presentarse ante un tribunal el 4 de mayo. El caso se encuentra ahora en manos del sistema judicial.

El encontronazo de Brit con la ley se produce justo después de que obtuviera una victoria legal al obtener una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció al azar en su casa de Los Ángeles después de supuestamente compartir varias "publicaciones perturbadoras en redes sociales".

El hombre de 51 años la ha estado acosando en línea desde 2013, según el expediente judicial de Britney. También fue arrestado por allanamiento a su domicilio en 2025.

Poco después de su atropello y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol. A pesar de las controversias, la figura de Britney Spears todavía ocupa un lugar especial dentro de la historia de la música pop. Su carrera transformó la industria a finales de los noventa y principios de los dos mil, cuando su imagen se convirtió en la adoración de una nueva generación de artistas.