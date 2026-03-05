Se apagan las hornallas, la serie "El Oso" llegará a su fin con su quinta temporada

La serie esta protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach y esta disponible en Disney+.

Finalmente las hornallas se apagan, la serie El Oso (The Bear) protagonizada por Jeremy Allen White finalizará con su próxima quinta temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión no es una gran sorpresa dado que el personaje de White, Carmy Berzatto [ALERTA DE SPOILER], le dice a Syd, interpretada por Ayo Edebiri , y a Richie, interpretado por Ebon Moss-Bachrach , que dejará el restaurante y firmará su participación al final de la temporada 4.

La señal FX (acá llega a través de Disney+ ) siempre ha permitido que los creadores de series exitosas decidan cómo y cuándo se anuncia su última temporada. Sin embargo, Jamie Lee Curtis reveló recientemente una verdad al publicar una foto suya con Abby Elliott , quien interpreta a Natalie "Sugar" Berzatto, hermana de Carmy y copropietaria del restaurante.

"¡TERMINÓ CON FUERZA! Rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas, productores y compañeros de escena en la serie que creó Chris Storer, completando la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi osito Berzatto", escribió en Instagram.

White ha dicho anteriormente que la idea original de Storer era terminar la serie después de la temporada 4

El Oso se renovó para una quinta temporada en julio y su estreno está previsto para finales de este año.

El programa, creado por Christopher Storer, también está protagonizado por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes.

El éxito de El Oso en las temporadas de premios

La serie ha sido un imán de premios desde su lanzamiento en 2022. Ganó el Emmy a la Mejor Serie de Comedia en 2023, con White, Moss-Bachrach, Edebiri y Storer recibiendo premios individuales. Liza Colón-Zayas ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2024, e incluso Curtis, quien interpreta a Donna Berzatto, la madre de Carmy y Natalie, desde la segunda temporada, ganó el premio a la Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia.

Producida por FX Productions, Storer produce ejecutivamente junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube.