Britney Spears habló por primera vez tras su divorcio: ¿Qué dijo?

Britney tiene dos hijos adolescentes, Sean y Jayden , con su exmarido Kevin Federline. También estuvo casada brevemente, por menos de tres días, con su amigo de la infancia Jason Alexander. Está previsto que la estrella publique en octubre un libro de memorias llamado "The Woman In Me".

Qué dijo Britney Spears sobre su divorcio de Sam Asghari

Este sábado, Britney habló por primera vez en relación a su divorcio de Sam Asghari. "Cómo todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco en shock", publicó la cantante en su cuenta de Instagram.

Aun así, no quiso ahondar mucho en los motivos de la separación. "No estoy acá para para explicar nada porqué no es asunto de nadie mas que yo", expresó Britney y agregó: "Pero honestamente no podía seguir sosteniendo este dolor".

La cantante aseguró que viene haciendose "la fuerte por demasiado tiempo" y que su "Instagram parecerá perfecto pero eso está muy lejos de la realidad". "Me encantaría mostrar mis emociones y lagrimas de como me siento realmente pero por algún motivo siempre tengo que esconder mis debilidades", dijo la estrella y agregó: "Voy a ser tan fuerte como pueda y dar lo mejor de mi. La verdad, lo estoy llevando bastante bien".

Cómo fue la relación entre Britney Spears y Sam Asghari

Spears y Asghari se conocieron en 2016 cuando él apareció en un video musical de su sencillo "Slumber Party" y prontamente iniciaron su relación.

La pareja se casó en 2022, aproximadamente un año después de que un juez de California disolviera una controvertida tutela de 14 años, sobre todo a cargo de su padre Jamie Spears, que le impedía a la artista manejar su propia vida y sus finanzas debido a trastornos psicológicos.