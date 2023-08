Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio

Cuando testificó hacia el final de su tutela de 13 años, Spears compartió su deseo de casarse con Asghari y tener más hijos, pero alegó que no tenía permiso para hacerlo, ya que sus finanzas y esencialmente todos los aspectos de su vida eran siendo controlada por sus tutores, incluido su padre, Jamie Spears. “Me gustaría avanzar progresivamente y quiero tener el trato real, quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron en este momento en la tutela que no puedo casarme ni tener un bebé”, le suplicó Spears al juez en junio de 2021.