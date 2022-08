Acusan al líder de Arcade Fire de conducta sexual inapropiada

Por su parte, la cuarta persona señaló que Butler la agredió sexualmente en dos ocasiones distintas en 2015, una vez mientras compartían un viaje en automóvil y otra cuando el artista apareció en su departamento a pesar de que le había pedido que no lo hiciera. Como prueba, dio a conocer un cruce de mensajes entre ambos.

El descargo de Win Butler tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Tras conocerse estas acusaciones, el músico hizo su descargo ante esta misma publicación, del mismo modo en que lo hizo su esposa y compañera de banda desde hace 20 años, Régine Chassagne.

En el texto, el acusado reconoció los encuentros sexuales con cada una de las denunciantes pero afirmó con vehemencia que se trató de relaciones consentidas.

"Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier implicación que tenga es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier sugerencia que obligué a una mujer o exigí favores sexuales. Eso simplemente, e inequívocamente, nunca sucedió. Si bien estas relaciones fueron todas consentidas, lo siento mucho por cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento", dice uno de los pasajes más importantes de la carta de Butler.

El músico también se manifestó en torno a la situación de su matrimonio, además de revelar un pasado de abuso infantil que le provocó problemas de salud mental.

"Amo a Régine con todo mi corazón. Llevamos veinte años juntos, ella es mi compañera en la música y en la vida, mi alma gemela y soy afortunado y agradecido de tenerla a mi lado. Pero a veces, ha sido difícil equilibrar ser el padre, esposo y compañero de banda que quiero ser. Hoy quiero aclarar las cosas sobre mi vida, mi mal juicio y los errores que he cometido. He tenido relaciones consentidas fuera de mi matrimonio", reconoció.

Y amplió: "La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos. Me he conectado con gente en persona, en espectáculos y a través de las redes sociales, y he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento. Es profundamente revisionista, y francamente equivocado, que alguien sugiera lo contrario".

"He luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil -continuó-. Cuando tenía 30 años, comencé a beber mientras lidiaba con la depresión más grave de mi vida después de que nuestra familia sufriera un aborto espontáneo. Nada de esto pretende excusar mi comportamiento, pero quiero dar algo de contexto y compartir lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento".

Tras pedir disculpas a sus "amigos, familiares y cualquiera que haya lastimado", como así también "a las personas que aman" su música "y están conmocionados y decepcionados por este informe", Butler se comprometió a continuar "mirando hacia adelante, sanando lo que pueda ser sanado, y aprender de experiencias pasadas".

Por su parte, Régine Chassagne exculpó a su marido, al que definió como su "alma gemela, compañero de composición, esposo, padre" de su "hermoso hijo" y "compañero en la vida y en la música durante 20 años".

"Conozco a Win desde antes de que fuéramos `famosos´, cuando éramos estudiantes universitarios comunes y corrientes. Sé lo que hay en su corazón, y sé que nunca ha tocado ni tocaría a una mujer sin su consentimiento y estoy seguro de que nunca lo hizo. Ha perdido el camino y ha encontrado el camino de regreso. Lo amo y amo la vida que hemos creado juntos", manifestó.