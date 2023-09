Bruce Springsteen debió suspender una gira por problemas de salud

No habrá gira para Bruice Springsteen.

De momento, se prevé que la gira se reanudará el 3 de noviembre en Vancouver. En su página web, destacan que "los poseedores de entradas recibirán información sobre las fechas reprogramadas para los espectáculos pospuestos".

Springsteen y la E Street Band iniciaron su gira 2023 el 1 de febrero en Tampa, Florida. Desde entonces, hicieron escalas en América del Norte y Europa.

image.png

El récord de Bruce Springsteen

El ya veterano Bruce Springsteen es uno de los referentes del rock and roll pero también de la música country de los Estados Unidos. Además, cuenta con un récord de la historia de la música: vendió su catálogo musical por la friolera de u$s500 millones. De esta forma superó el récord de Bob Dylan, quien vendió los derechos de sus canciones por 300 millones. "The Boss" ha ganado la friolera de u$s590 millones a lo largo de sus 4 décadas de trayectoria.