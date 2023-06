Bryan Cranston planea retirarse de la actuación y reveló sus motivos

"Quiero tener esa experiencia", dijo. "Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones".

El actor, que en ese momento cumplirá 70 años, apuntó que su retiro durará al menos seis meses y, durante ese período, estará completamente desconectado. “No va a ser como, 'Oh, leeré y veré qué voy a hacer'. No, es una pausa. Es una parada”, explicó. "No voy a pensar en [el trabajo]. No voy a recibir llamadas telefónicas".