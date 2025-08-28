"Bugonia", la próxima película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone y Jesse Plemons presentó un nuevo tráiler

El proyecto está basado en la comedia de ciencia ficción surcoreana Save the Green Planet!, escrita y dirigida por Jang Joon-Hwan y producida por Sidus.

Focus Features presentó un nuevo tráiler de la película Bugonia , la última colaboración entre el director Yorgos Lanthimos y la estrella Emma Stone .

Jesse Plemons encabeza el reparto junto a Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone . Lanthimos dirige a partir de un guión de Will Tracy .

Bugonia es una nueva versión de la comedia surcoreana de ciencia ficción Save the Green Planet! , escrita y dirigida por Jang Joon-Hwan . Trata sobre dos amigos obsesionados con las conspiraciones que secuestran a la influyente directora ejecutiva de una importante corporación porque están convencidos de que es una extraterrestre que pretende destruir la Tierra.

Stone y Lanthimos también son productores, a través de sus respectivas compañías Fruit Tree y Pith, en su último trabajo en equipo tras Poor Things, The Favourite y Kinds of Kindness . Entre los productores también se encuentran Ed Guiney y Andrew Lowe de Element Pictures, Ari Aster y Lars Knusden de Square Peg, y Miky Lee y Jerry Kyoungboum Ko de CJ ENM.

En declaraciones al portal Variety el año pasado, Peter Kujawski, presidente de Focus Features, declaró: "Yorgos Lanthimos es un visionario cinematográfico con un estilo singular que ha cautivado al público mundial. Estamos encantados de colaborar con él, Emma y los increíbles equipos de Element, Square Peg y CJ ENM para reinventar esta historia retorcida y oscuramente divertida".

Ko añadió: "Estoy encantado de presentar esta intrigante historia, basada en la joya escondida del cine coreano, en colaboración con el equipo ideal de talento y productores, y con un estudio de confianza. Espero que Yorgos genere una química dinámica con su estilo único y la originalidad de la narrativa".

La película se estrenará en cines selectos en una edición especial limitada el 24 de octubre, seguida de una expansión más amplia el 31 de octubre.