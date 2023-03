Camila Homs, a los besos con un exjugador de la Selección Argentina

Hasta el momento, ni la conductora de Cucinare ni el deportista desmintieron la información expuesta.

Cami Homs.jpg

Ruptura amorosa con Rodrigo de Paul

“No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan”, dijo la última vez que fue entrevistada al aire. Y agregó entonces: “Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo”.

Sin mencionar al padre de sus hijos y a la cantante Tini Stoessel, muchos interpretaron que las declaraciones hicieron alusión al comienzo de esta relación.