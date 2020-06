El periodista deportivo "Chiche" Ferro tiene coronavirus

El escrito destaca que el personal médico estaba contactando a los trabajadores que mantuvieron contacto con el periodista a fin de evitar nuevos contagios y detectar más casos.

El texto dice: "Por el presente les informamos que hoy lunes 15 del corriente mes hemos tomado conocimiento que el Sr. Guillermo “Chiche” Ferro del noticiero, luego de realizar un test ayer domingo, ha dado positivo para Covid-19".

En este sentido, el canal difundió que Ferro se encuentra en buen estado de salud. Este lunes a la noche, el periodista fue entrevistado por Telenueve, el noticiero de ese canal, y manifestó que está bien.

"Tuve un poquito de fiebre el sábado a la noche y un poco de tos, me tomé un analgésico y me dormí. El domingo no se había ido la fiebre y me fui hasta Los Arcos. Me hicieron los análisis, que me dieron bien, pero a las 23 me dijeron que el hisopado había dado positivo", dijo.

Por último, el profesional, que también desfiló pro Direct TV y Fox Sports, en otros canales, concluyó: "No tengo ningún síntoma, me siento bien, estoy bien asistido por Swiss Medical y esperando que todo evolucione con normalidad”,