Carlos Rottemberg: "La sirenita trae una historia para nenas que incluye a los varones"

Los Rottemberg (Carlos, Tomás, Nicolás y Matilda) Ozono Producciones (Fernando Moya y Pablo Kohluber) y MP Producciones (Mariano Pagani y Magalí Altman) serán los productores del musical que por primera vez tendrá su versión original en Argentina. A diferencia de las funciones de “School of rock”, que comenzaron cerca de julio, las de “La sirenita” comenzarán el 30 de mayo y se extenderán hasta fines de las vacaciones, aspirando a una mejor recaudación en relación a la temporada más compacta que hizo “School of rock”.

Carlos Rottemberg dijo a Ámbito: “Es un show multitarget que habla a los varones, y nos gusta mucho porque se sabe que las nenas están, pero este tiene historia para los varones. Que las funciones vayan a las 20 horas marca que vuelve a ser para el gran público, no solo para los chicos. ´Matilda´ también se había estrenado en mayo, cosa que no hicimos este año con “School of rock” por compromisos del Gran Rex, retraso del armado y dirigido a un público diferente que ´Matilda´ y ´La sirenita´. Volvemos a la temporada de dos meses y lo amerita porque es la primera vez que se dan los derechos del original para Argentina. Es un libro de Hans Christian Andersen que tiene 200 años y nunca tuvo televisión atrás aunque sí tiene la marca Disney. No olvidemos que desde el punto de vista pedagógico estamos hablando de un libro que en estos tiempos es un regreso a las fuentes”.