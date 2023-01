Tras una larga espera "Casados con hijos" llega hoy al teatro Gran Rex

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnCiyKoJO-2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAH3tX9KI8Tz4wwlAgihGSd4FOqD0pXVZCskZAYwjLT2vIsJdJf5FnVmXsBTfEJkVNwJWX32MiEcmJUIv4zMSErN1QsDnoqUxljaxg0VrK5iYbGnSm2lZByH2tr0MItXFurmDw7puGeoi0zaYl5kl8ZBwLrYcvQZDZD View this post on Instagram A post shared by Casados con Hijos (@casadosconhijosok)

“Con la conexión y mística intacta como hace 17 años, los actores comenzaron hace dos meses los ensayos. Todos los días se reúnen para ofrecer la mejor propuesta que cautivará al público durante todo el verano. Luisana se sumó a estas jornadas muy divertidas, vía zoom desde Vancouver y continúa dándole vida a Paola junto a su coach actoral”, indicó un comunicado del canal.

“Pepe, Moni, Coqui, Paola, Dardo y la reciente incorporación de Azucena, alegrarán a todos los miles y miles de espectadores ansiosos por volver a disfrutar de ‘Casados con hijos’, agregó el texto.

“Casados con hijos” (adaptación de la serie estadounidense “Married with children”, de Sony Pictures Entertainment), cuenta con la dirección de Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe.

La pieza es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver "Casados con hijos" en el teatro Gran Rex?

Las entradas en las primeras filas cuestan $10 mil, mientras que el Super pullman de las filas 1 a 5 están $8 mil. Para quienes no cuenten con ese dinero, podrán optar por la Platea lateral o el Super pullman de las filas 6 a 10 a $6 mil. Estas últimas se pueden adquirir en las boleterías del teatro, el resto de las ubicaciones a través de Ticketck.

La ausencia de Érica Rivas en la vuelta de "Casados con hijos"

La actriz dio detalles de su ausencia en una entrevista con el ciclo Caja Negra de Julio Leiva: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción.

"Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Yo no me fui, a veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva", se explayó. A su vez, subrayó que "me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado".

Y agregó, sin rodeos: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo".

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", concluyó Érica Rivas.