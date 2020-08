Casi 50% de los cines de Europa y Asia ya reabrió

No ocurre lo mismo en los Estados Unidos ni América Latina. En el primer caso, los exhibidores deben hacer frente además a la que consideran competencia desleal de los sistemas de plataforma online. Una feroz estocada fue la decisión de Disney, en los últimos días, de estrenar su tanque de 2020 “Mulan” en versión live action no en las salas sino en la plataforma propia Disney Plus. Los abonados a este servicio, además, deberán pagar para verla la inédita suma de u$s 30, una cifra que jamás se cobró por un film VOD (Video On Demand).

En los EE.UU., las recaudaciones continúan siendo severamente afectadas por el covid-19. Las salas que habían empezado a reabrir, frente al rebrote de la pandemia, fueron vueltas a cerrar en muchos casos. California volvió a hacerlo casi en su totalidad. El número de salas operativas en todo el país cayó de 1000 a 950 el último fin de semana (Canadá, en cambio, alcanzó el número de 200, el más alto desde abril). De acuerdo con Gower Street, la recaudación doméstica en los EE.UU. cayó 4.700 millones de dólares en comparación al promedio de los últimos tres años.