Charlie y la fábrica de chocolate en numeros: la inversión asciende a $5.250 millones Por Carolina Liponetzky + Agregar ámbito en









Buscan recuperar la inversión agregando funciones (hay varios con 3 funciones diarias, por eso 4 elencos de chicos) y no aumentando el ticket per cápita. Se trata de una decisión de producción desde el arranque de “Matilda” en el 2023 y funciona.

Charlie y la fábrica de chocolate llega a la cartetera porteña.

La inversión de este musical asciende a $4.200 millones (u$s 3millones) pero con los ajustes, esos 4.200 ayer estaban en $5.250 millones. Valga como ejemplo de inversión el costo de casi 500 millones de pesos del ascensor de cristal que sorprende al final de la obra y dura apenas cinco minutos: desde refuerzos de la estructura del teatro, mecanismo de ingeniería, grúas y seguros.

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El año pasado sorprendieron los 3 mil millones de pesos presupuestados para la temporada de “La Sirenita” (por eso resultaban u$s 2.5 millones) y esta vez se supera la marca, lo que es sin dudas la producción teatral récord en costos, a la vez que la más alta partiendo de “Matilda”, “School of rock” y “La Sirenita”.

De todos modos, la producción confirma la fecha final del 2 de agosto con entradas garantizadas a $30.000 hasta el final de vacaciones.

El volumen será agregando funciones (hay varios con 3 funciones diarias, por eso 4 elencos de chicos) y no aumentando el ticket per cápita. Se trata de una decisión de producción desde el arranque de “Matilda” en el 2023 y funciona.

“Charlie” llegó a la función de prensa con 40.000 entradas vendidas, por ende, estiman llegar a finalizar esta semana -y la quincena- con 50.000.

Las 500.000 personas que vieron “Matilda”, “School of Rock” y “La Sirenita” ofician de aval para esta largada que superó cualquier expectativa nuestra, en un año con mayor retracción de consumo, mayor competencia en el género y nada menos que un Mundial de fútbol. Carlos Rottemberg concluyó: “Creo que el público viene comprobando lo que dije en el año 2022 cuando el anuncio de Matilda para el 23: solo vamos a hacer los espectáculos a los que nos gustaría llevar a nuestros hijos”.