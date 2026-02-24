Tim Gunn, estrella de Proyect Runway, confesó que es célibe hace 43 años: el misterioso motivo

El reconocido asesor de moda explicó por qué decidió vivir sin relaciones íntimas durante más de cuatro décadas.

Durante años fue la voz serena que guiaba a diseñadores al borde del colapso, con su clásico “make it work”. Pero esta vez, el foco no estuvo en las telas ni en las pasarelas, sino en su vida personal. Tim Gunn sorprendió al revelar que lleva 43 años de celibato , una decisión que, según explicó, tomó tras una experiencia que marcó su historia afectiva.

El histórico mentor de Project Runway habló con franqueza sobre un aspecto íntimo que hasta ahora había mantenido en un segundo plano. Lejos de plantearlo como un sacrificio o una imposición externa, describió su elección como parte de un proceso personal profundo.

La confesión generó repercusión no solo por lo inusual de la cifra, más de cuatro décadas, sino también porque desafía ciertas ideas instaladas sobre el éxito, la fama y la vida sentimental . En tiempos donde todo parece medirse en exposición y vínculos constantes, su postura abrió un debate inesperado.

Gunn contó que su decisión estuvo ligada a una relación que vivió en su juventud y que terminó de manera dolorosa. Según relató, ese vínculo dejó una huella emocional intensa y lo llevó a replantearse su forma de relacionarse.

En aquel momento, ser un hombre gay en Estados Unidos implicaba enfrentar un contexto social mucho más hostil que el actual. La falta de aceptación y el miedo al rechazo atravesaban la vida cotidiana. Esa experiencia lo empujó a tomar distancia del terreno afectivo y sexual.

Con el tiempo, esa distancia se convirtió en una elección sostenida. No fue una reacción impulsiva, sino una determinación que se consolidó con los años. Gunn explicó que nunca volvió a buscar intimidad física y que esa ausencia no le generó frustración.

"No es una carencia, es una elección": la filosofía de Tim Gunn sobre la soltería

El diseñador y consultor fue claro al definir su postura: no vive el celibato como una pérdida, sino como una forma de estar en el mundo. “No es una carencia, es una elección”, sostuvo al hablar de su presente.

Tim Gunn Instagram Tim Gunn

En lugar de centrarse en lo que no tiene, Gunn puso el foco en lo que sí construyó: una carrera sólida en la industria de la moda, una presencia influyente en televisión y una red de amistades cercanas. Para él, la plenitud no pasa necesariamente por la pareja o la vida sexual activa.

También dejó entrever que la intimidad puede adoptar múltiples formas. El afecto, la compañía y el compromiso no siempre están atados a lo físico. En ese sentido, su testimonio invita a revisar la idea de que la felicidad tiene un único molde.

Por qué la confesión de Gunn desafía los estigmas actuales

En una cultura atravesada por aplicaciones de citas, relaciones fugaces y exposición permanente en redes sociales, hablar de celibato voluntario durante 43 años rompe con el guion dominante. La narrativa habitual asocia éxito y realización personal con vida romántica activa.

Que una figura mediática, vinculada a un programa tan popular como Project Runway, plantee otra posibilidad pone en discusión ciertos mandatos. No se trata de promover un modelo alternativo universal, sino de reconocer que existen distintas maneras de vivir la intimidad.

Además, su testimonio cobra relevancia dentro de la comunidad LGBTQ+, donde históricamente la visibilidad estuvo ligada a la reivindicación del deseo y la libertad sexual. La elección de Gunn muestra que la diversidad también incluye opciones menos convencionales.