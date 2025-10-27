Para brillar en el escenario: la rutina de ejercicios de Chayanne que lo mantiene impecable a los 57 años







Lo que todos nos preguntamos, ¿Cómo hace el artista para seguir conservando su privilegiado estado físico después de tanto tiempo?

El secreto del ídolo puertorriqueño para su vida fitness. Créditos: Estación Plus Noticias

En una era donde el cuidado corporal va mucho más allá de las apariencias, el cantante puertorriqueño Chayanne demuestra que los ejercicios combinados inteligentemente y un enfoque serio en el fitness pueden marcar la diferencia. A los 57 años continúa desplegando energía y presencia escénica gracias a una disciplina física que lo mantiene físicamente impecable.

La clave de ese mantenimiento no está en trucos mágicos sino en constancia y variedad: no es solo levantar pesas, sino mezclar fuerza, cardio, movilidad y ritmo.

Chayanne Los ejercicios y métodos que mantienen al artista como si no pasara el tiempo. Imagen: Instagram oficial de Chayanne Los secretos de Chayanne para mantener su físico y juventud Chayanne trabaja sesiones regulares de fuerza, ya sea con pesas o resistencia corporal para conservar músculo y firmeza, especialmente en piernas, glúteos y core. A esto suma entrenamientos de cardio (como saltos, running o baile intenso) para mantener el corazón activo y preservar agilidad.

También dedica tiempo a estiramientos, movilidad y a coreografías que requieren coordinación y explosividad; esa mezcla le permite conservar tono muscular, agilidad y esa presencia atlética que llama la atención. De hecho, su método está diseñado para ejercitarse casi a diario, con variaciones de intensidad para no caer en la rutina, lo que favorece tanto el aspecto estético como el funcional.

Alimentación y sueño: cómo complementa sus ejercicios Para que sus ejercicios y el trabajo físico rindan al máximo, Chayanne sigue una alimentación balanceada que incluye abundantes verduras, frutas, proteínas magras y carbohidratos en proporciones adecuadas, evitando excesos y apostando por calidad nutricional.

Además, reconoce la importancia del descanso: dormir alrededor de ocho horas cada noche le permite recuperarse, regenerar tejidos y mantener esa energía persistente que luce arriba del escenario. En resumen, combina entrenamiento serio, nutrición inteligente y sueño reparador para lograr un estado físico que, a los 57, sigue pareciendo de alguien mucho más joven.

Temas Ejercicios

Fitness