Chiche Gelblung volvió a ser internado por un cuadro febril + Agregar ámbito en









El periodista ingresó al Sanatorio Mater Dei para realizar controles médicos luego de presentar fiebre. Desde su entorno aseguraron que se trata de una internación preventiva y descartaron complicaciones de gravedad.

El periodista Chiche Gelblung fue hospitalizado por un cuadro febril, según confirmaron allegados.

Chiche Gelblung fue internado este miércoles en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro febril al mediodía. La situación generó preocupación debido a que el periodista había recibido el alta médica hace menos de una semana, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad y señalaron que sería dado de alta en las próximas horas.

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Las primeras versiones sobre su estado de salud indicaban que el conductor de 70-20 había ingresado al centro médico por una posible complicación pulmonar. La información fue difundida por el periodista Lucas Bertero y encendió las alarmas por los recientes antecedentes de Gelblung.

Por qué fue internado Chiche Gelblung Sin embargo, según pudo saber la Agencia NA, el periodista fue trasladado al establecimiento de Palermo de manera preventiva para controlar la fiebre y estabilizar su temperatura corporal.

Desde su entorno aclararon que la internación no reviste gravedad y remarcaron que el objetivo fue realizar estudios y seguimiento médico ante el cuadro febril.

La situación ocurre apenas seis días después de que Gelblung recibiera el alta tras una prolongada internación de un mes. En esta oportunidad, allegados al conductor aseguraron que el ingreso al sanatorio fue únicamente para monitorear su evolución y que recibiría el alta médica durante la misma jornada de este miércoles.

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