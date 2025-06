China anunció un proyecto para restaurar con Inteligencia Artificial más de 100 películas con temática de Kung Fu

Cuáles son las películas que se restaurarán con Inteligencia Artificial

Entre los títulos que se restaurarán con IA se incluyen Fist of Fury, The Big Boss, Once Upon a Time in China y Drunken Master, entre otros. El presidente de Canxing Media, Tian Ming, confirmó que diez de las 100 películas se priorizarán en la primera fase de desarrollo, con 100 millones de RMB (13,9 millones de dólares) asignados para apoyar la iniciativa.