Chris Hemsworth analizó el fracaso de "Thor: Love and Thunder"

"A veces me sentí como un guardia de seguridad del equipo", dijo Hemsworth. “Leía las líneas de todos los demás y decía: 'Oh, tienen cosas mucho más interesantes'. Se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje? Siempre se trataba de: 'Tienes la peluca puesta'. Tienes los músculos. Tienes el disfraz. ¿Dónde está la iluminación? Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable”.

Chris Hemsworth por fuera de Marvel

Thor convirtió a Hemsworth en una gran y musculosa estrella de acción de Hollywood, un camino que ha seguido dominando con películas como "Extraction" de Netflix. Pero el actor anhela más y le dijo a Vanity Fair que quiere trabajar fuera del género de películas de acción y colaborar con cineastas dramáticos como Christopher Nolan, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Reveló que Darren Aronofsky, quien produce su serie documental de aventuras “Limitless”, está desarrollando dos proyectos potenciales con él en mente para protagonizar. Una es una comedia negra y el otro es un proyecto de ciencia ficción.

El siguiente paso para Hemsworth es interpretar el papel de villano en la precuela de “Mad Max: Fury Road” de George Miller, “Furiosa”, que según el actor es su papel favorito desde que encabezó la película de carreras de autos de Ron Howard de 2013, “Rush”.

"Ron me sacó de ese espacio encasillado del tipo musculoso de acción y me dejó interpretar un personaje con complicaciones y oscuridad", dijo Hemsworth. “Recuerdo que en ese momento pensé: 'Oh, esto va a cambiar todo'”.

Hemsworth añadió que "ha sido una larga espera" para poder tener otra oportunidad de mostrar algo más que sus dotes de "tipo musculoso de acción", pero eso es lo que es "Furiosa" a sus ojos. La película se rodó durante una especie de crisis existencial para Hemsworth, ya que el flujo incesante de su carrera le estaba pasando factura.

"Había estado tratando de forjar y vencer las cosas durante tanto tiempo, por obsesión y desesperación por construir esta carrera, y simplemente estaba agotado", dijo Hemsworth sobre la necesidad de un descanso. “Estaba preocupado por todo. Nada era tan divertido como antes o como lo había imaginado. Estaba haciendo películas consecutivas y haciendo giras de prensa, estaba casado y tenía tres hijos pequeños, y todo sucedía al mismo tiempo en un lapso muy corto... Estás como si estuvieras echando humo, y luego te presentas a algo con poco en el tanque y empiezas a separar las cosas: ¿Por qué estoy haciendo esta película? ¿Por qué este guión no es mejor? ¿Por qué ese director no me llamó para eso o por qué no me consideraron para este papel? ¿Por qué no recibo la llamada de Scorsese o Tarantino? Había empezado a tomármelo todo demasiado en serio y demasiado personal”.

¿Habrá otra película de Thor?

Con “Furiosa”, el interés de Hemsworth por la actuación volvió a encenderse. No está claro cuándo el actor podría regresar como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Claramente quiere darles a los fanáticos la película de “Thor” que se merecen, pero el año pasado también le dijo a Entertainment Weekly que no estaba seguro de cuánto tiempo podría continuar interpretando el mismo papel. Dijo entonces que un potencial “Thor 5” tendría que ser “impredecible”.

"No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan exhausta que pongan los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje", añadió Hemsworth. “Si el público quiere verlo y hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me encantó poder reinventar ese personaje unas cuantas veces. Aún no tengo la respuesta, pero me encantaría intentar [descubrir] cómo podemos hacerlo de nuevo y mantenerlo un poco impredecible”.

“Furiosa” se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Cannes antes de su estreno en los cines de todo el país el 24 de mayo de la mano de Warner Bros.