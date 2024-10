Christopher Nolan rechazó una oferta millonaria de Warner Bros. para volver a trabajar juntos

Por desgracia, ese gesto no logró que Nolan volviera. Para un hombre que sigue viviendo en la misma casa modesta en Hollywood Hills y que era conocido por conducir un Honda de 20 años, el dinero no es importante, y unos pocos millones extra no hicieron ningún cambio. En cambio, el ganador del Oscar y su socia productora y esposa, Emma Thomas, optaron por llevar su próximo proyecto, protagonizado por Matt Damon, a Universal.