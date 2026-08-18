Murió Mathilde Favier, una de las figuras más influyentes de Dior y la moda francesa + Agregar ámbito en









La histórica referente de relaciones públicas de la firma y su pareja, el productor Nicolas Altmayer, perdieron la vida en un siniestro vial en el oeste francés.

Murió Mathilde Favier, referente de Dior y del mundo de la moda en Francia.

Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Christian Dior Couture, murió a los 57 años en un accidente de tránsito ocurrido en el oeste de Francia. Su pareja, el productor de cine Nicolas Altmayer, de 61 años, también falleció en el choque.

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El hecho ocurrió cerca de las 16 en la carretera D938, en Airvault, dentro del departamento de Deux-Sèvres. Según informó Nicolas Leclainche, fiscal adjunto de la fiscalía de Niort, el vehículo en el que viajaba la pareja impactó de frente contra un camión de carga cuando intentaba adelantar a otro automóvil. La Justicia inició una investigación por homicidio involuntario para determinar cómo ocurrió el accidente.

La casa Dior confirmó la muerte de Favier y destacó su trayectoria dentro de la compañía. En un comunicado, la describió como “una mujer excepcional cuya alegría comunicativa, talento y lealtad fueron ejemplares”. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, también la despidió: “Mathilde amaba la vida con pasión. Con la partida de Mathilde, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y su valentía suscitaban admiración”.

Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Christian Dior Couture, murió el lunes a los 57 años. Mathilde Favier, una figura clave de Dior Favier estuvo durante 13 años al frente de las relaciones con celebridades de Dior, después de trabajar en Glamour y Prada. Desde ese lugar construyó vínculos con algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional, entre ellas Rihanna, Jennifer Lawrence y Jisoo, integrante de BLACKPINK y embajadora global de la marca.

La relación entre Favier y Jisoo trascendió el ámbito profesional y se convirtió en una amistad. La cantante recordó a la ejecutiva en Instagram con un mensaje en el que escribió: “A lo largo de los años, compartimos muchos momentos especiales, y siempre te agradeceré por el cuidado, amor y apoyo que me mostraste por el camino”. También contó que Favier hizo que París se sintiera como un hogar para ella y recordó los cumpleaños y encuentros familiares que compartieron.

Además de su trayectoria en la moda, Favier también incursionó en la literatura con la publicación de dos libros, entre ellos "Living Beautifully in Paris", lanzado en 2024. Era hermanastra de Victoire de Castellane, directora creativa de joyería de Dior. Su pareja, Nicolas Altmayer, era un reconocido productor del cine francés y estuvo detrás de películas como "OSS 117" y "Brice de Nice". Favier, por su parte, tenía dos hijos, Eloise y Carlo Agostinelli, fruto de una relación anterior.

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