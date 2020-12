El cine cumple hoy 125 años (pero no habrá festejos)

Como un símbolo, como quien deja un puesto de combate que ya parece darse por vencido, el pasado 20 de diciembre murió Cosme Di Natale, “el tano” del cine Gaumont, uno de los últimos proyectoristas expertos en máquinas tradicionales de 35 mm. que quedaban, no solo en Argentina sino en Sudamérica. Pero el mismo día, como una esperanza, Ted Sarados, jefe de contenidos de Netflix a nivel mundial, declaró en reunión trimestral de accionistas, “creo que el público aún siente la falta de interacción social que dan las salas, y que nosotros no podemos darle. Creo que, cuando se reabran, la gente volverá a frecuentarlas. Espero que eso pase, porque yo mismo soy fanático de ir a las multisalas con el balde de pochoclos en la mano”. Lo mismo esperan, no solo muchos espectadores, sino también los productores agropecuarios argentinos que exportan a cadenas de México y otros países el maíz pisingallo imprescindible para hacer pochoclos.