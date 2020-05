"Hard", o la pesada herencia de una viuda

Periodista: ¿Qué les atrajo de la historia?

Rodrigo Mirelles: El arco dramático de la serie y los guiones bien escritos. Habla del universo del porno sin caricaturizarlo. La protagonista pertenece a una elite de clase media alta de San Pablo, goza de privilegios, vive en su burbuja, y de un día para el otro tiene que lidiar con sus prejuicios, con lo que pensaba que era un universo que está lejos de lo que ella había creído siempre.

Natalia Lage: Me gusta encarnar a esta mujer fuerte, que al principio cree que no podrá ponerse al frente de este negocio porque es mucha responsabilidad pero va descubriendo su fuerza interna para cambiarse a sí misma y a toda la estructura alrededor suyo. Me gusta el desafío como actriz porque está a medio camino entre el drama y la comedia, algo que no es fácil de hacer.

P.: ¿Cómo abordaron el conflicto?

R.M.: En Brasil tenemos una tradición de humor basada en esas comedias antiguas más melodramáticas, de humor exagerado. En cambio lo que hay aquí es sutileza y un guión cargado de ironía. Es una situación dramática porque ella pierde a su marido y descubre que la traicionó toda la vida pero intentamos que el público empatice y se ría de esta situación absurda. Me gusta porque son actores que provienen del drama y aquí hacen comedia, no se trata de actores bufón que hacen reír con el gag.

P.: Un secreto que se revela cuando alguien muere es un recurso bastante usado, ¿en qué radica la originalidad?

Roberto Ríos: Pero nunca vimos una historia sobre un hombre que tuvo toda la vida un negocio pornográfico a espaldas de su mujer. Hay elementos clásicos de cómo disparar una narrativa, el accidente, la mentira, el secreto, este último aquí es el más importante. También están la identidad secreta y tantos que explican la eterna recurrencia de las novelas negras y las investigaciones de detectives que buscan enigmas. La peculiaridad aquí radica en poner una circunstancia singular en un personaje entrañable. La protagonista es linda físicamente y además es una madre preocupada por sus hijos que atraviesa un momento de felicidad y es arrojada al mar helado, y tiene que aprender a nadar. Pocas series al minuto y medio tiran al personaje al conflicto principal de esta manera orgánica.

P.: HBO tuvo varias series vinculadas a la industria del porno.

R.R.: Abordamos muchos temas, asesinos seriales, crímenes, corrupción política, y esto es porque nos atrapan las circunstancias donde podemos habitar un mundo que desconocemos. Hay tres estructuras clásicas: los dramas médicos, los legales y los policiacos. Esas estructuras ponen a los personajes en circunstancias de urgencia y así se replica en el espectador. Al personaje de Sofía, una abogada que no ejerció y se dedicó a su familia y que a lo mejor tendría un vida muy aburrida, la zambullimos en este contexto inesperado. Las series sobre estas temáticas como “Magnífica 70”, “El negocio” y otras, hasta “Sex and the City” ponen a los personajes en circunstancia que los sacan del confort y el televidente se conecta de inmediato emocionalmente.