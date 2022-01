Hollywood anticipa los Oscar con viejas glorias

Falta algo más de dos meses para la ceremonia de los Oscar, pero mañana la Academia de Hollywood entregará los tres primeros. Son los Premios de Honor, reservados para figuras de trayectoria “que han tenido un profundo impacto en el cine y la sociedad”, según explica David Rubin, presidente de la Academia. En este caso, las actrices, guionistas y directoras Liv Ullmann y Elaine May junto al taquillero Samuel J. Jackson. Además, Danny Glover recibirá el premio Jean Hersholt por su vocación humanitaria. Vale decir, dos señoras muy creativas y respetadas y dos astros afroamericanos muy populares, cada quien con su público particular. En este caso votan solo los directivos de la Academia, pero en la selección políticamente correcta de los homenajeados cabe sospechar la mano de Rubin, expertísimo director de casting (“Amadeus”, “Tomates verdes fritos”, “El paciente inglés”, del que fue productor, etc.).