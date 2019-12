Maléfica se aferra a la cima mientras se profundiza la caída en las ventas

La irrupción de “Boda sangrienta” y “El buen mentiroso” no provocó grandes cambios en la taquilla. La película que navega entre el terror y la comedia convocó poco más de 14 personas en 76 salas mientras que el film que une a Ian McKellen y Helen Mirren fue visto por 13.729 espectadores en 105 pantallas.

La poca convocatoria en los cines provoca que los complejos no pongan en funcionamiento varias de sus salas para no incurrir en gastos injustificados dejando a la vista que casi la mitad de pantallas quedan apagadas por no tener espectadores. La apatía, más allá de la situación económica, queda en evidencia ante una serie de estrenos que no mueve el avispero. El ejemplo de noviembre es el más cercano. Luego de un octubre a todo ritmo, las ventas cayeron en un 21 por ciento en comparación al mismo mes del año pasado.

La venta anticipada para ver “Star Wars: el ascenso de Sywalker” (estrena el 19 de diciembre) y “Frozen 2” (2 de enero) sostienen un diciembre abúlico que, con la llegada de ambos tanques, modificará el panorama de cara al verano.