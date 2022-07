Murió Paul Sorvino, reconocido actor de Buenos Muchachos y con una extensa trayectoria

“Nuestros corazones están rotos”, dijo Dee Dee Sorvino en un comunicado. “Nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario”. Sorvino es el padre de la actriz Mira Sorvino.

Paul Anthony Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, NY, y protagonizó películas como Buenos Muchachos, Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God, A Touch of Class entre muchas otros. En televisión actuó en La Ley y el Orden, y en Broadway en That Championship Season.

Sorvino comenzó su carrera como redactor publicitario en una agencia de publicidad y asistió a la American Musical and Dramatic Academy antes de hacer su debut en Broadway en el musical Bajour de 1964. Seis años más tarde apareció en su primera película, Where's Poppa, de Carl Reiner, y en 1971 interpretó un papel secundario en la película aclamada por la crítica The Panic In Needle Park, protagonizada por Al Pacino.

Sorvino recibió elogios de la crítica por su actuación en la obra de Broadway That Championship Season de Jason Miller de 1972 y fue nominado al Tony por su actuación. Repitió su papel en la versión cinematográfica.

Sorvino también tuvo un destacado papel secundario en la película ganadora de un premio de la academia A Touch Of Class, y en 1981 coprotagonizó la película de su viejo amigo Warren Beatty, Reds.

Es mejor recordado por interpretar a Paul Cicero, también conocido como Big Pauly, en la película Buenos Muchachos de Martin Scorsese. Cinta que hace solo unos meses perdió a otro de sus protagonistas, Ray Liotta.