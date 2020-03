Para ver sin salir de casa

El ciclo “Cuarentena de películas”, que pone en streaming un film distinto al día hasta el 31 de marzo, y una charla virtual con su director, extendió su horario hasta las 24. De esta manera, las películas, que hasta ahora estaban disponibles en la página web de Puentes de Cines entre las 00 y las 20, permanecerán todo el día en el sitio. Las charlas on line con los respectivos directores permanecerán a las 20, como ocurrió en la primera semana. Para hoy se programó el film “Gilda: No me arrepiento de este amor”, de Lorena Muñoz; el sábado se verá “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya; el domingo “Que sea ley”, de Juan Solanas; el lunes, “Badur Hogar”, de Rodrigo Moscoso; y el martes, “Caito”, de Guillermo Pfening. Según informó la Asociación de Directores de Cine, organizadora de este ciclo, en la primera semana, unas 30.000 personas ingresaron al sitio y alrededor de 3.000 participaron de las charlas virtuales con los realizadores.

La comediante Dalia Gutmann subió su espectáculo de stand up “Cosa de minas” a YouTube con acceso gratuito en el marco de la cuarentena. Se trata de la grabación de una de las funciones que Gutmann realizó el año pasado en el Teatro Maipo.

La obra teatral “Tadeys”, de Albertina Carri y Analía Couceyro sobre un texto de Osvaldo Lamborghini estará disponible en el canal oficial de YouTube del Teatro Nacional Cervantes (TNC) por 24 horas a partir de hoy a las 20, en el marco del Día Nacional del Teatro. La fábula político-sexual, que se podrá ver con subtítulos en español, se centra en la operatoria de amujeramiento para adolescentes violentos dentro de un buque, que llevan adelante el Doctor “la araña” Ky (Diego Capusotto) y el Comandante “la hiena” Jones (Javier Lorenzo). Además de Capusotto y Lorenzo, también actúan Canela Escala Usategui, Iván Moschner, Felipe Saade, Florencia Sgandurra, Bianca Vilouta Rando.