Pelé en el cine: más de medio siglo de películas

Sin embargo, además de aparecer en estas piezas documentales, Pelé también fue actor de cine y televisión, productor, libretista y hasta cantante en dúo con Elis Regina, con quien grabó un disco en 1969, “Tabelinha”, bastante bueno. Ese mismo año debutó en una serie de ciencia ficción, “Os estranhos”: ahí, a través de él, los extraterrestres comunican a los terrícolas su inquietud por el futuro del planeta.

En 1970 ganó su tercer Mundial, y en 1971 ya era doctor, al menos en la comedia “El barón Otelo en la tienda de los billones”, donde el cómico Grande Otelo consulta al “doctor Arantes” cómo redoblar sus ahorros.

Más seria, “A marcha”, 1972, sobre la novela del anarquista Afonso Schmidt, está ambientada en 1888. En su historia, un estudiante y su exesclavo (Rodolfo Mayer y Pelé) ayudan a los demás a escapar de sus amos y se ponen al frente de una marcha por la abolición de la esclavitud. Y más rara, “Pedro Mico”, 1985, drama popular de un malandro asediado por la policía y otros delincuentes. Sexo, torturas, Pelé con bigote fino y malas costumbres, película inesperada en su carrera.

Más cerca de su imagen, “Os trombadinhas”, 1980, qué él mismo produjo, escribió y protagonizó, haciendo de Pelé en lucha contra los adultos que mandan a los chicos a robar en la calle. El modelo es, un poco, la española “Saeta rubia”, con el argentino Alfredo Distefano haciendo de Distefano, pero aquí con peleas, persecuciones automovilísticas y criminales sin piedad (hay hasta mujeres asesinas).

Luego están las estadounidenses: la famosa “Escape a la victoria”, 1981, dirigida por John Huston, donde formó equipo con Sylvester Stallone, Michael Caine, Bobby Moore y otro argentino, Osvaldo Ardiles, en partidos disputados en campos de concentración contra los nazis; “A minor miracle”, 1983, donde nuevamente Huston, ahora como actor (el director fue Terrell Tannen), es un cura que salva su orfelinato gracias a un huerfanito de otros tiempos, Pelé, por supuesto. “Hotshot”, 1986, mala historia de un norteamericano que quiere aprender con el mejor en diez lecciones y “Pelé: Birth of a Legend”, 2016, superproducción de Ron Howard escenificando infancia y adolescencia del futuro ídolo hasta su primer Mundial, cuando recién tenía 17 años.

Por último, hay una película bochornosa, pero muy taquillera en Brasil, y que le dio una gran satisfacción porque gracias a ella volvió a jugar en el Maracaná frente a las multitudes: “Os Trapalhoes e o rey do futebol”, 1986, con el trío cómico Os Trapalhoes al frente del Galinheiro Futebol Clube, y Pelé como un comentarista deportivo que termina defendiendo el arco. La escena culminante se rodó antes de un clásico, Vasco vs. Flamengo, y recibió naturalmente la ovación de la noche. El partido posterior no tuvo importancia.