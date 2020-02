Peligro ruso en buen film catástrofe

En el año 2000; un submarino ruso salió a hacer un ejercicio en condiciones que no eran óptimas. Hubo una explosión de un torpedo de ejercicios, a la que siguió otra mucho más severa que mató a casi toda la tripulación, con la excepción de 23 sobrevivientes que esperaron que los rescataran en una parte de la nave aún no inundada del todo, y a la que le quedaba un poco de oxígeno. Robert Rodat, guionista de “Rescatando al soldado Ryan” de Spielberg, es el encargado de contar esta historia de una tragedia evitable, que se pone más tensa a medida que trascurren las dos horas de proyección, sobre todo cuando va quedando claro que a las autoridades rusas no les interesa tanto salvar a los sobrevivientes como proteger sus supuestos secretos militares y la honra de su Armada frente a las fuerzas occidentales que podrían ayudar.