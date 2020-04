"Quedate en casa", con una guía personal de Litto Nebbia

Dialogamos poco después con Litto Nebbia, que no conocía esta historia que le encantó -aunque dijo que a veces el Presidente es un poco exagerado en su fanatismo por su música-. Y luego hablamos de cine, porque si bien mucha gente no lo sabe, Nebbia es un cinéfilo obsesivo: tiene una enorme colección de películas y un conocimiento sobre cine aún más grande.

Al igual que otros músicos de su generación de todo el mundo -por ejemplo Frank Zappa- Nebbia descubrió el rock ‘n roll con la escena de títulos del clásico policial de Richard Brooks sobre delincuencia juvenil, “Semilla de maldad” (“The Blackboard Jungle), que vio en un cine de Rosario, donde sonaba el “Rock around the clock” ,de Bill Haley y sus Cometas. Para tener idea del fervor que siente el fundador del rock argentino por el cine, baste señalar que, en la charla con este diario, dijo tener tres versiones de uno de sus westerns favoritos, “La última carreta” (“The Last Wagon”), dirigida por Delmer Daves y protagonizada por Richard Widmark. Al término de la conversación, le pedimos que nos enviara una lista de lo que había estado viendo en esta cuarentena y así lo hizo, con sus respectivos comentarios: