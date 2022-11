Cines Multiplex y "Argentina, 1985": un homenaje a la memoria

VID-20221104-WA0017 (1).mp4

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani relata los acontecimientos del juicio a las juntas militares, a través de la mirada y las vivencias del fiscal Julio Strassera y su adjunto Luis Moreno Campo. Durante las dos horas y veinte minutos que dura la película, logra transmitir las emociones y el horror vivido en esos días.

Cines Multiplex busca realizar un homenaje para todos aquellos desaparecidos que no tuvieron un juicio justo. Se realizará una función exclusiva para todos aquellos que a pesar de haber sido protagonistas principales de esa historia hoy no están y no pueden ver la película.

La imagen de la película proyectándose para nadie en una sala de cine vacía pero simbólicamente llena, será impactante y nos recordará sin lugar a dudas las últimas palabras del alegato final de Strassera: “Nunca Más”.

La proyección tendrá lugar el día 09 de noviembre a las 12 horas en la Sala 1 del Cine Multiplex Lavalle, lavalle 780, CABA.