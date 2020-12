El 2 de enero volverían los cines

Según una fuente del sector, más que una reapertura como tal se trata de rehabilitar esa parte de los shopping que aún sigue cerrada, “una prueba piloto que se extenderá durante enero y febrero: de su resultado dependerá que en marzo se siga o se vuelva atrás”. En ese resultado influyen no sólo la conducta del público, es decir, si regresará o no al “cine presencial” (resulta absurdo hasta oírlo así), sino también otros factores de mercado que hoy ponen al cine, tal como se lo entendió siempre, en jaque. Aún no en jaque mate, pero casi. Entre esos factores se cuentan la evolución de la crisis sanitaria, el efecto que pueda tener la vacuna en la población, y sobre todo el mercado complementario del candy, sin el cual hace años que el negocio del cine habría dejado de funcionar. Hoy no se ignora, desgraciadamente, que la elaboración manual de pop corn es una de las prácticas menos confiables desde el punto de vista sanitario. Y, last but not least, la política que seguirán las casas matrices de las grandes cadenas exhibidoras, como Cinemark, que en los Estados Unidos están atravesando en estos días su peor crisis. Por lo que se sabe, esas empresas les han dicho a sus filiales internacionales: arréglense solas y que tengan suerte, porque ya no tenemos más dólares para girar. La segunda y peor ola del virus en aquel país y en Europa dificulta dramáticamente la situación.