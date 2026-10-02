Paramount anunció oficialmente su fusión con Warner Bros. y presentó su nuevo nombre

La fusión de los gigantes de Hollywood ya es un hecho.

Tras meses de negociaciones y la esperada finalización de su fusión, Paramount y Warner Bros. Discovery pasarán a llamarse Skydance.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director ejecutivo, David Ellison, reveló el nuevo nombre el viernes en una publicación en X. Se prevé que la fusión de 110 mil millones de dólares se concrete el martes, tras un año de gestiones por parte de Ellison y un retraso de dos meses provocado por demandas antimonopolio presentadas por 12 estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

"Lo que una vez fue la cima, ahora es solo el comienzo", escribió Ellison. "Paramount y Warner Bros. moldearon más de un siglo de cultura. Al unirlas, no estamos reescribiendo la historia, sino que estamos dotando a estos estudios icónicos de un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un espacio que prioriza la creatividad para contar historias audaces y de calidad".

Según explicó, la elección del nombre se debió a varios objetivos. Uno de ellos era preservar la historia de Paramount y Warner Bros. como entidades independientes bajo el paraguas de Skydance. "Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara o eclipsara a ninguna de las dos. En cambio, buscábamos un nombre que le diera a la compañía fusionada una identidad propia, al tiempo que permitiera que Paramount y Warner Bros. —y todas nuestras extraordinarias marcas— siguieran siendo protagonistas".

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026 Nace un nuevo gigante en Hollywood: Skydance Cuando Skydance adquirió Paramount en agosto de 2025, la compañía quiso aprovechar la reconocida marca de Paramount, al tiempo que destacaba a Skydance como la empresa matriz. Por ello, el nombre oficial fue "Paramount, una corporación Skydance", que posteriormente se simplificó a "Paramount Skydance Corporation".

Antes de la fusión de las dos grandes compañías de medios, la nueva entidad también se enfrentó al obstáculo legal de una demanda antimonopolio interpuesta por doce fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America), que la calificó de monopolio ilegal. El acuerdo alcanzado, plasmado en un decreto de consentimiento de cinco años, exige la separación de las operaciones de Paramount y WBD en diversas áreas de negocio. Asimismo, busca evitar la disolución de uno de los principales estudios, tal como temían los opositores a la fusión. Estas precauciones implicaban que un nombre que pareciera favorecer a uno de los socios de la fusión sobre el otro también representaría un problema potencial.