Coldplay anunció el lanzamiento "We Pray", una colaboración que incluye a Tini Stoessel

Embed - Coldplay on Instagram: "WE PRAY AUGUST 23 @littlesimz @burnaboygram @elyanna @tinistoessel" View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)

El antecedente de Coldplay y Tini Stoessel

En noviembre de 2022, Coldplay invitó a la Triple T a cantar durante los conciertos que brindó en el estadio de River Plate, en el marco de la gira Music of Spheres. Tini interpretó junto a Chris Martin "Let somebody go", uno de los temas del último disco de la banda, y ella interpretó "Carne y hueso".