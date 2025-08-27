Comienza el juicio contra Marcelo Corazza por presunta trata y corrupción de menores

El exproductor de Gran Hermano fue detenido e imputado en 2023. Se lo acusa de formar parte de una banda criminal.

El Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires inicia el juicio contra Marcelo Corazza , exproductor y primer ganador del reality Gran Hermano , acusado de asociación ilícita, trata de personas, abuso sexual, corrupción de menores y promoción de la prostitución .

La audiencia inicial se fijó para las 09:30 a cargo del tribunal conformado por los jueces Andrés Basso , Javier Ríos y Fernando Machado Peloni . La acusación recae en los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano , responsables de sostener los cargos contra el exproductor televisivo.

De acuerdo con la investigación, Corazza integraba una organización delictiva que reclutaba varones, principalmente menores de edad, con el fin de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos , de la Sala IV, desestimaron el recurso que intentaba frenar el inicio del juicio.

La defensa de Corazza había planteado que aún quedaban pendientes dos recursos de queja ante la Corte Suprema, pero la Cámara Federal de Casación Penal consideró que estos no constituían un impedimento para avanzar en la instancia oral.

Cómo operaba la organización

Según la acusación, la red criminal funcionó desde 1999 hasta marzo de 2023. La estructura estaba liderada por Rolando Angelotti y contaba, además de Corazza, con la participación de Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar.

El origen de la causa se remonta al 24 de octubre de 2022, cuando una víctima denunció ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) haber sufrido abusos entre los 11 y 13 años. Tras esa declaración, el 20 de marzo de 2023 se ordenó la detención de Corazza por un hecho ocurrido en 2021.

En junio de 2024, el juez federal Ariel Lijo resolvió llevar al exproductor a juicio oral, amplió su procesamiento y dictó prisión preventiva. Desde entonces, Corazza permanece imputado formalmente en la causa que ahora llega a la etapa de debate oral y público.