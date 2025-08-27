Juicio contra Marcelo Corazza por trata y corrupción de menores: ¿qué pena podría recibir de ser hallado culpable?







Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano, llega a juicio en el marco de una denuncia por abuso y explotación sexual de menores de edad. La pena que podría recibir y los pormenores de la causa.

Marcelo Corazza enfrenta cargos por corrupción de menores y abuso infantil.

Hoy inicia el juicio contra el productor de televisión, Marcelo Corazza, en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Es acusado, junto a otras cuatro personas, entre otros delitos, por corrupción de menores y la pena que podría enfrentar va desde los 3 años de prisión hasta los 15.

Corazza había pedido suspender el juicio, pero la Cámara Federal de Casación Penal desestimó su planteo y el juicio oral inicia este 27 de agosto. Carlos Rívolo y Alejandra Mángano son los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación y los jueces que a cargo de la causa son Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

marcelo corazza.jpg Marcelo Corazza estuvo detenido por la causa en la que se lo investiga por el delito de corrupción de menores y asociación ilícita.

Los cinco acusados son señalados por manejar una supuesta red en la que sometían a abusos y explotación sexual a varones menores de edad.

Marcelo Corazza fue señalado por una víctima Horas antes del inicio del juicio Corazza había dicho a Intrusos, en América: "Soy inocente, así que voy a ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora. Voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia". Cabe aclarar que, anteriormente había sido detenido, y luego fue liberado.

La supuesta banda que integraba Corazza funcionó durante los años 1999 y 2023, en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. Los cargos que enfrentan los acusados son asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Corazza.jpg El momento en que llevan detenido a Corazza por primera vez. En el año 2022 inició la causa después de que una de las víctimas declarara que había sufrido abuso sexual cuando tenía entre 11 y 13 años aproximadamente. La víctima había contado que el hecho había ocurrido en el interior del vehículo de Corazza. Su declaración derivó en la detención del ganador de Gran Hermano. Posteriormente, la justicia lo liberó con monitoreo electrónico y en junio del 2024 le otorgaron prisión preventiva. Qué edición de Gran Hermano había ganado Marcelo Corazza Marcelo Corazza fue el ganador del primer reality de Gran Hermano que se realizó en Argentina Esa primera edición fue en el año 2001 y Corazza, como ganador del certamen, se llevó la suma de $121.200, una suma que era bastante en aquella época. Otros de los participantes de aquel Gran Hermano fueron Gastón Trezeguet y Eleonora González, quienes decidieron comprometerse dentro de la casa. La final de esa edición de GH superó los 36 puntos de rating y fue un éxito rotundo.

