¿Cómo es el éxito teatral del año y por qué agota localidades?

"Mejor no decirlo" es una comedia francesa de Salomé Lelouch, dirigida por Claudio Tolcachir y protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias. Se destaca la escenografía de Mariana Tirante, el diseño de luces de Matías Sendón, el diseño sonoro de Guido Berenblum y el vestuario de Mariana Seropian.

Mercedes Moran e Imanol Arias protagonizan "Mejor no decirlo" en el Paseo La Plaza.

Decirlo todo sin freno, la verdad cruda que llega a ser verbalizada porque hay otra profunda que no se puede si quiera nombrar. Pero si no se encuentran las palabras adecuadas, la verdad como salga, a borbotones, atropellada para sentirse bien con uno mismo pero perdiendo de vista al otro. De eso va la obra que protagonizan los geniales Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza, con funciones agotadas y ovación de pie al cierre de cada función. Es el éxito de la temporada y seguirá de gira por España. Y se llama “Mejor no decirlo”, pese a que ella predica decirlo todo pero él tiene sus reservas.