Cómo sigue la salud de Alfredo Casero tras ser operado de urgencia

Cómo sigue la salud de Alfredo Casero tras su operación

El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de dar una actualización sobre la salud del actor y comediante. “El dolor en la cadera es el verdadero motivo de por qué Alfredo suspendió las funciones de su espectáculo y es la segunda vez que lo internan a lo largo de estos meses. Tiene una pierna comprometida, atención con esto”, confirmó el periodista.

“Me cuentan personas que están en la diaria con Alfredo que viene rengueando y no puede caminar bien. Me sorprende todo esto que me dicen porque nadie sabía nada de esto. Es un panorama complicado porque me dicen incluso que se estaba yendo en silla de ruedas del teatro los últimos tiempos”, dijo al respecto Etchegoyen.

“Está en la habitación 324 de la clínica San Camilo. Lo operaron esta mañana (por el lunes) y las cosas no salieron bien. Está en estado reservado y delicado a esta hora”, concluyó el comunicador.