Luis Secco presentó "Perversos lugares comunes", un libro que desafía las creencias históricas de la economía argentina + Agregar ámbito en









La publicación plantea un interrogante central: ¿por qué la Argentina, pese a contar con abundantes recursos naturales, capital humano y oportunidades de desarrollo, no ha logrado consolidar una trayectoria sostenida de crecimiento y prosperidad?

El economista Luis Secco presentó "Perversos lugares comunes. La economía argentina frente al muro de sus viejas creencias", su nuevo libro publicado por la editorial Vértice de Ideas, en un encuentro realizado en la Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luis Secco es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y magíster en Disciplinas Bancarias. Cuenta con una extensa trayectoria en el análisis económico y la consultoría, habiéndose desempeñado como economista jefe de Estudio Broda & Asociados y director consultor del Departamento de Economía de Deloitte & Touche. En el ámbito público, fue jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Nación e integrante del Directorio del Banco de la Nación Argentina.

La publicación plantea un interrogante central: ¿por qué la Argentina, pese a contar con abundantes recursos naturales, capital humano y oportunidades de desarrollo, no ha logrado consolidar una trayectoria sostenida de crecimiento y prosperidad?

A partir de este planteo, Secco propone una mirada que trasciende los errores de política económica, las decisiones de los gobiernos de turno y las debilidades institucionales. Su tesis sostiene que buena parte de las dificultades estructurales del país también encuentran explicación en un conjunto de creencias profundamente arraigadas que, a fuerza de repetirse, se han convertido en verdades aceptadas y continúan condicionando las decisiones económicas y políticas.

“La Argentina no fracasa solamente porque adopta malas políticas económicas, sino también porque ha construido un conjunto de creencias que las justifican y nos llevan a repetirlas”, sostiene el autor.

A lo largo de sus páginas, el libro cuestiona afirmaciones recurrentes del debate económico argentino, como la idea de que somos un país rico, que las crisis permiten resolver los problemas estructurales, que una inflación moderada resulta inofensiva o que la protección económica garantiza el desarrollo. También revisa falsas dicotomías que atraviesan la discusión pública, como mercado o Estado, campo o industria, apertura o desarrollo y eficiencia o equidad. Lejos de presentar un nuevo recetario de políticas económicas o respuestas definitivas, Perversos lugares comunes invita a repensar las certezas con las que la Argentina ha interpretado sus problemas durante décadas y plantea la necesidad de revisar esas ideas como punto de partida para construir un futuro diferente.

Temas Libros