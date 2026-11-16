La nueva entrega de Rockstar Games desembarca esta semana con una historia protagonizada por una pareja y un mapa ambientado en el estado ficticio de Leonida.

Las reservas ya están habilitadas para consolas y permiten acceder a contenido adicional sin costo hasta la fecha límite establecida.

Grand Theft Auto VI llega en tan solo 3 días . Rockstar Games prepara el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de la historia , con una nueva historia criminal, dos protagonistas y un mundo abierto que vuelve a presentar una de las ciudades más reconocidas de la franquicia: Vice City.

El estreno está previsto para este jueves 19 de noviembre y, por el momento, el título estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las reservas digitales ya se encuentran habilitadas y quienes compren el juego antes del lanzamiento podrán acceder a beneficios adicionales. En Argentina, el precio cambia según la tienda y la edición.

La nueva entrega de la saga tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos , dos personajes que quedan involucrados en una conspiración criminal después de un golpe. La historia girará alrededor de su relación y de la necesidad de confiar el uno en el otro para sobrevivir.

El escenario principal transcurrirá el estado ficticio de Leonida, una representación de Florida que incluye ciudad, playas, rutas, humedales y localidades rurales. Dentro de ese territorio estará Vice City, una ciudad inspirada en Miami que ya conocimos en entregas anteriores de la franquicia, aunque esta vez presentará una ambientación contemporánea.

Rockstar también mostró personajes secundarios (o NPCs) que formarán parte de la historia, con una particularidad: todos fueron especialmente diseñados, uno por uno . Desde la cara hasta la ropa, cada ciudadano va a ser único. Además, la empresa presentó escenas vinculadas con la vida en Leonida. Los avances estuvieron protagonizados por persecuciones policiales, robos, fiestas y enfrentamientos.

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Los anuncios del GTA VI y cuándo sale a la venta

Rockstar Games publicó el primer tráiler oficial en diciembre de 2023. El material presentó a Lucía y mostró por primera vez la vuelta a la icónica Vice City. En mayo de 2025 llegó el segundo avance, con nuevas escenas de la pareja, sus vínculos y distintos sectores del mapa. El último adelanto fue el tráiler de lanzamiento, que llegó el 15 de octubre de 2026. La producción también publicó una galería especial el 5 de noviembre, con nuevas capturas de los protagonistas, vehículos y paisajes de Leonida.

La instalación puede requerir hasta 212 GB, aunque el tamaño puede variar según la plataforma. Por eso, conviene revisar el espacio disponible antes de iniciar la descarga. La precarga digital empezó el 10 de noviembre. Esta función permite descargar los archivos antes del lanzamiento para que el videojuego quede preparado en la consola y pueda ejecutarse cuando Rockstar habilite el acceso.

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Cuánto sale y cómo conseguirlo de forma oficial

La preventa de GTA VI está habilitada en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox. El precio depende de la edición y de la plataforma elegida. En Argentina, la diferencia también está relacionada con la moneda de publicación y los impuestos que se aplican a las compras.

La edición estándar tiene un precio internacional de US$79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta US$99,99. En Xbox, Microsoft publica los valores directamente en pesos argentinos. Los precios de lista son $113.299 para la Standard Edition y $141.990 para la Ultimate Edition. Se debe contemplar el 21% de IVA y el 2% de Ingresos Brutos.

La diferencia entre ambas versiones está en el contenido adicional. La Standard Edition incluye el videojuego completo, mientras que la Ultimate Edition suma vehículos, armas, variantes de equipamiento, espacios y elementos exclusivos de la historia de Jason y Lucía. También se puede comprar la mejora a Ultimate por separado después de adquirir la versión estándar.

Rockstar también ofrece versiones físicas, aunque tienen una particularidad: las cajas incluyen un código para descargar el videojuego, no un disco. La empresa informó que esta modalidad está disponible para las dos consolas y que los códigos deben corresponder a la región de la cuenta en la que se van a usar

Además, quienes compren cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre reciben el Pack Vintage Vice City y un mes de suscripción a GTA+. El paquete incluye un vehículo, un garaje, ropa, peinados y un diseño exclusivo para las armas.