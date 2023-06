Confirmado: Andy Muschietti va a dirigir una nueva película de Batman

Después de que Andy Muschietti , dejo entrever su posible participación en la dirección de una próxima película en el Universo DC con Batman como protagonista, llegó la confirmación oficial. Los cojefes de DC, James Gunn y Peter Safran , designaron al director argentino para que se haga cargo de su película de Batman Brave and the Bold .

Otra noticia importante para Andy y su hermana Barbara (productora de sus películas) es que firmaron un acuerdo de primera vista con Warner Bros. Pictures y Warner Bros Television Group/Max . Los Muschietti ya están trabajando en la serie de precuelas de It Welcome to Derry para HBO.

The Flash

Qué se sabe de Batman: The Brave and the Bold

James Gunn reveló respecto al proyecto que será una película de Batman centrada en su relación con Robin, quien será la tercera encarnación del personaje Damien Wayne en lugar de Dick Grayson o Jason Todd.

Esta será una nueva versión de Batman completamente separada de la versión del personaje de Robert Pattinson y Ben Affleck.

Se dice que la película está fuertemente inspirada en la carrera cómica de Grant Morrison sobre el héroe, así como en la de Tom King. The Brave and the Bold conducirá hacia la siguiente película de DCU, Supergirl: Woman of Tomorrow.