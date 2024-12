Cuáles son las series y películas más esperadas de 2025

capitan america 4.webp Marvel tendrá los estrenos en cine de la nueva película del Capitán América y Thunderbolts.

Secuelas y nuevas Entregas

Los estrenos importantes del año llegarán en forma de secuelas. En febrero, veremos una nueva entrega de la saga de Bridget Jones, una nueva aventura de Paddington en Perú y muchas más. También se espera una nueva Karate Kid, la última Misión: Imposible, la tercera parte de Exterminio, otra entrega de Jurassic Park con Scarlett Johanson, y mucho más.

Para los chicos, Disney estrenará en marzo la versión de carne y hueso de Blancanieves, y en mayo, Lilo y Stitch. Dreamworks lanzará en junio su versión con actores de Cómo entrenar a tu dragón. Además, Pixar lanzará su nueva película, Elio.

Directores y Actores de Renombre

El 2025 también traerá nuevas películas de grandes directores y actores. En abril, Mickey 17 de Bong Joon-ho con Robert Pattinson. En agosto, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, The Battle of Baktan Cross, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Hacia fin de año, Emma Stone colaborará nuevamente con Yorgos Lanthimos en Bugonia y Edgar Wright regresará con The Running Man.

El 2025 será el año de tres biopics musicales: temprano llegará Better Man, sobre Robbie Williams, y a fin de año se estrenarán Michael, sobre el Rey del Pop, y Deliver Me From Nowhere, sobre Bruce Springsteen.

Las series más esperadas de 2025

Una de las joyas esperadas es The Last of Us, que se estrena como una de las mejores producciones de HBO y Max con su segunda temporada. Otra muy esperada es la quinta y última temporada de Stranger Things, que llega a Netflix tras su éxito arrollador.

Disney+ no se queda atrás y sigue apostando a lo grande por el universo Marvel, presentando Daredevil: Born Again, que viene a retomar la historia de esta icónica serie. También, la franquicia de Star Wars continúa cautivando a su audiencia con la segunda temporada de Andor, mostrando nuevamente a Diego Luna en su mencionado papel. La tercera temporada de The White Lotus promete mantener el interés en la oferta de HBO, mientras que Severance regresa a Apple TV+, reafirmando así su compromiso con la producción de series de alta calidad.

A su vez, Jenna Ortega y Tim Burton se reúnen para darle vida a Wednesday nuevamente, serie que ya había hecho historia como la más vista en Netflix durante su primera entrega. El año 2025 también será testigo del próximo spin-off de Game of Thrones titulado El Caballero de los Siete Reinos, que está destinado a expandir el universo de Canción de Hielo y Fuego, de la mano de George R.R. Martin, llevándonos de vuelta a un mundo de intrigas y dragones.

A Knight of the Seven Kingdoms.webp Llega una nueva serie del universo de Game of Thrones.

Fechas de estreno de las series más esperadas de 2025 y dónde verlas

Con tantas producciones en la lista, te dejamos algunas de las series más esperadas junto a sus fechas de estreno y plataformas correspondientes: