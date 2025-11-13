"Cumbres Borrascosas": la película de Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi presentó su primer tráiler

Basada en la clásica novela de Emily Brontë. Llega a los cines el 12 de febrero de la mano de Warner Bros.

El tráiler de la adaptación de la directora Emerald Fennell del clásico cuento de amor y anhelo de Emily Brontë , Cumbres Borrascosas ya está disponible. La película presenta la pareja formada por Margot Robbie y Jacob Elordi .

El filme también cuenta con las actuaciones de la nominada al Oscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, el ganador del BAFTA Martin Clunes y Ewan Mitchell.

Con Robbie como Cathy y Elordi como Heathcliff, la cinta relata la historia de la pareja cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.

La novela original de Brontë es considerada por muchos como una de las grandes piezas literarias cuando se publicó en 1847. La historia original sigue a dos familias, los Earnshaw y los Linton, y la turbulenta relación que tienen con el hijo adoptivo de los Earnshaw, Heathcliff.

Fennell escribió, dirigió y produjo. Robbie también produce a través de su productora LuckyChap. Esta es la tercera colaboración entre LuckyChap y Fennell. La productora de Robbie también produjo su película Saltburn y Promising Young Woman , por la que Fennell ganó un Oscar al mejor guion original.

Controversia por la elección de Jacob Elordi como Heathcliff

Fennell ha recibido críticas por elegir a un actor blanco para el papel de Heathcliff, descrito en el libro como un "gitano de piel oscura" y un "lascar", un término anticuado que significa marinero procedente de la India o el Sudeste Asiático.

Gran parte del material original aborda las implicaciones del aspecto de Heathcliff y la intrincada dinámica racializada y colonial dentro de su familia adoptiva (así como su posición social y la falta de familia conocida), ya que sufre abusos y acoso constantes por parte del hermano de Catherine. El descontento adicional también surgió por el liderazgo general de Fennell en el proyecto, dada su afinidad por lo obsceno y el hecho de que la película no se presenta como una versión moderna.

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero.