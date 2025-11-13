El tráiler de la adaptación de la directora Emerald Fennell del clásico cuento de amor y anhelo de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas ya está disponible. La película presenta la pareja formada por Margot Robbie y Jacob Elordi.
"Cumbres Borrascosas": la película de Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi presentó su primer tráiler
Basada en la clásica novela de Emily Brontë. Llega a los cines el 12 de febrero de la mano de Warner Bros.
El filme también cuenta con las actuaciones de la nominada al Oscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, el ganador del BAFTA Martin Clunes y Ewan Mitchell.
De qué trata Cumbres Borrascosas
Con Robbie como Cathy y Elordi como Heathcliff, la cinta relata la historia de la pareja cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.
La novela original de Brontë es considerada por muchos como una de las grandes piezas literarias cuando se publicó en 1847. La historia original sigue a dos familias, los Earnshaw y los Linton, y la turbulenta relación que tienen con el hijo adoptivo de los Earnshaw, Heathcliff.
Fennell escribió, dirigió y produjo. Robbie también produce a través de su productora LuckyChap. Esta es la tercera colaboración entre LuckyChap y Fennell. La productora de Robbie también produjo su película Saltburn y Promising Young Woman, por la que Fennell ganó un Oscar al mejor guion original.
Controversia por la elección de Jacob Elordi como Heathcliff
Fennell ha recibido críticas por elegir a un actor blanco para el papel de Heathcliff, descrito en el libro como un "gitano de piel oscura" y un "lascar", un término anticuado que significa marinero procedente de la India o el Sudeste Asiático.
Gran parte del material original aborda las implicaciones del aspecto de Heathcliff y la intrincada dinámica racializada y colonial dentro de su familia adoptiva (así como su posición social y la falta de familia conocida), ya que sufre abusos y acoso constantes por parte del hermano de Catherine. El descontento adicional también surgió por el liderazgo general de Fennell en el proyecto, dada su afinidad por lo obsceno y el hecho de que la película no se presenta como una versión moderna.
Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero.
