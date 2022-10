Dalma Maradona habló sobre la causa por la muerte de Diego Maradona

Visiblemente emocionado, Dalma respondió: "Puede ser. Pero siento que la Justicia se va a encargar de esas personas. Y de hecho, se está encargando". "No quiero nombrar a nadie, porque no puedo -agregó-, pero sí siento que aparte del tema de la marca (Maradona), del que se está encargando la Justicia, Gianinna y yo nos encargamos de que haya una causa de la muerte (de Diego)".

"Esa causa la leímos todos y la publicamos todos. Pero, ¿en qué está? Pasaron (casi) dos años...", repreguntó De Brito. "Ya se elevó a juicio -contestó Dalma-. Y estas personas tendrán que ir a declarar".

"¿Creés que van a ser condenados?" quiso saber el conductor. "Sí, es lo que espero. Y creo que sí porque fue muy alevoso todo: publicaron las pruebas en todos lados".

"Cualquiera que leyó o escuchó comentar el expediente (en el que se investiga la muerte de Diego Maradona) veía cosas que no eran normales. Y nadie puede explicar tampoco por qué ocurrían", planteó De Brito.

"No se sabía que esas cosas ocurrían, porque había como una organización para que eso suceda", puntualizó la hija de El Diez.

"Esta causa es lo más importante. Saber qué pasó y por qué las personas que tenían que hacer su trabajo no lo hicieron. Y ni hablar de los audios en los que yo escuché cómo trataban a mi papá. Ahí, sí que, obviamente, los quiero matar".

"¿Sentís que tu papá murió por el abandono de todo su entorno?", preguntó De Brito. "Hay una situación puntual que está en el expediente y que explica lo que pasó. Y es que tenía que entrar a verlo una médica y alguien no dejó entrar a la médica... En el expediente está el nombre de la persona que le dijo que no podía entrar porque no podía molestar... Y ni quiero explicar lo que pasó después, porque no puedo... me muero", dijo, a punto de quebrarse Dalma Maradona.

La hija de Diego lamentó: "A nosotras nos avisan (de la muerte de Maradona) al mediodía, cuando esto había pasado a las siete de la mañana. ¿Qué esperan? ¿Cuántas horas van a esperar para avisarme? ¿Se podría haber hecho algo que nadie hizo? Sí, obviamente".

"Esto no fue un descuido -sumó Dalma-. Por algo no dejaron entrar a la médica. Y después, cuando mi papá pidió ayuda, nadie entró tampoco. ¡Por algo están imputados!".