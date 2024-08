Darío Barassi se descompensó mientras grababa su programa y terminó internado

Además, el conductor describió en detalle cómo se desarrolló el episodio: “Me mareé un poquito, fue una ambulancia y me chequeó, me controlaron y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina y seguramente me ocupe de profundizar un poco más”. También aprovechó para mencionar que, debido a que nunca había tenido presión alta, decidió junto con la producción suspender la grabación del programa.

barassi salud