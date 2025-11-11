"Yiya": cuándo y dónde ver la serie sobre la primera asesina serial argentina

El proyecto reúne a Cristina Banegas, Julieta Zylberberg y Pablo Rago, entre otros actores, bajo la dirección de Mariano Hueter y con guion de Marcos Carnevale.

Yiya , la nueva serie que narra la historia de Yiya Murano , recordada como la primera asesina serial argentina, esta cada vez más cerca de su estreno.

La ficción está protagonizada por Cristina Banegas , Julieta Zylberberg y Pablo Rago , junto a un elenco que dará vida a los distintos personajes vinculados a la trama. La producción, realizada en conjunto con Kuarzo e Idealismo Contenido , promete combinar drama y suspenso para revisitar uno de los casos policiales más impactantes de la historia del país.

La dirección está a cargo de Mariano Hueter , con guion de Marcos Carnevale , producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca .

A 46 años de los asesinatos de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini , la historia vuelve a estar en pantalla, no sólo con esta serie sino con una película y el documental que acompaña el lanzamiento de la ficción.

Con un relato que promete atrapar al espectador, la ficción buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

Asimismo, la serie estará compuesta por cinco episodios, concebidos con una narrativa ágil que busca sostener la tensión y el interés a lo largo de toda la historia. Cada capítulo recorrerá distintos momentos clave del caso, combinando recursos de ficción con una minuciosa reconstrucción de los hechos.

La propuesta se completará con un especial en formato documental, que se estrenará en simultáneo y ofrecerá una mirada más profunda sobre la figura de Yiya Murano y el impacto que tuvieron sus crímenes en la sociedad argentina.

Cuándo se estrena y dónde ver la serie Yiya

Se estrena el jueves 13 de noviembre y estará disponible para ver en Flow.